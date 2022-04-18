對於敦化國小今早臨時停課，北市教育局長曾燦金表示是錯誤示範。（摘自北市議會YT）

疫情持續延燒，台北市出現各校停課不同調。北市敦化國小家長抱怨指出，一早才把學生送到學校，9點多老師又通知即刻起全校停課，令家長相當困擾。對此，北市教育局長曾燦金直言，敦化國小是錯誤示範，不可以這樣做，學校危機處理不好，「明天應該還是要復課」。

北市今有7間國小全校停課，41間國小班級停課。議員潘懷宗於議會教育部門指出，北市學校停課天數由校方彈性決定，有些停3天、有些7天，各校不同調，北市不能有統一標準？

曾燦金回應，當發現高度接觸、有風險，但有不確定部分，先啟動預防性停課，如果是全校性停課基本上是7到10天，以確診的孩子在學校的學習足跡判斷。

潘懷宗說，家長抱怨北市學校不同調，大佳國小全校停課3天，光復國小停課7天。國小教育科長鍾德馨表示，因為要看確診者最後到校日及確診日，因此天數有差異。

曾燦金表示，「敦小是一個錯誤示範，不可以這樣做，這個要做應該昨天...」，同仁忙到1點2點去確認，學校若有停課需要，必須與業務科討論，教育局用專業與經驗指導，因為晚上要通知家長、教職員工有點困難。

曾燦金說，看起來很危險，但還沒有很明確，才會有預防性停課，若有明確達到10班以上或3分之1班級，以確診者跟密切接觸對象來做班級範圍計算，若很明確，當然就停7到10天。

曾燦金強調，今會重新請業務科下達給學校，同仁忙到很晚跟病毒賽跑，學校處理過程中危機處理不好，應該昨天晚上需要做，就要下達，「經過指導後，明天應該還是要復課」。