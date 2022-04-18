中油宣布「台南前鋒路加油站」達成110年度組織碳中和目標，18日舉辦「加油碳中和，中油衝前鋒」組織碳中和授證儀式。中油表示，前鋒路站是全國第一座碳中和加油站，也是全球第一座採用PAS 2060規範(實施碳中和參考規範)且經BSI英國標準協會進行第三方查證完成的組織碳中和加油站，展現配合政府2050淨零碳排政策的決心與努力。 中油前鋒路站的授證儀式邀請台南市長黃偉哲、經濟部及環保署等單位共同見證，由BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛頒證，中油董事長李順欽代表受證。中油指出，所謂的組織碳中和，係指將碳中和之標的物設為某一特定組織單位實體，以前鋒路站為例，利用ISO 14064-1標準進行溫室氣體盤查後，取得前鋒路站於特定期間的營運設備及工作人員等產生之溫室氣體排放量後，藉由減碳措施及碳抵換等來抵銷其排放量，進而達到零排放目標。中油前鋒路站是黃金級綠建築，也是全台第一座多元智慧能源加油站，集合屋頂型太陽能及天然氣燃料電池兩種發電系統，輔以台電電網，透過釩液流電池及鈦酸鋰電池兩大儲能系統進行調節，達到節能減碳效果。110年度依實際監測結果，前鋒路站多元智慧能源系統可達約25噸CO2節能減碳量，110年12月底前鋒路站啟動溫室氣體盤查與組織碳中和程序、111年2月取得「ISO 14064溫室氣體盤查證書」，之後透過國際具公信力之「自願碳抵換管理平台」Gold Standard購買在地碳權(彰濱風力發電)，在地抵換，依PAS 2060規範完成碳中和。此外，為達2050淨零碳排目標，中油從生產端到銷售端也同步加強碳管理，規劃朝「優油」、「減碳」及「潔淨能源」三大目標，全面加速轉型升級。109年起進口碳中和液化天然氣並於次(110)年與台積電簽訂「天然氣碳中和計畫合作意向書(MOU)」，110年進口碳中和乙烯，這是台灣首次也是全球首例，今(111)年已和國際知名油公司簽署碳中和原油之MOU，將完成採購第一批碳中和原油，進一步從排碳源頭當起領頭羊，示範先行管制。