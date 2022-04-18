高雄市消防局鳳祥分隊2020年2月出勤遭撞，釀車上消防員1死4傷慘劇。迄今仍住療養院的消防隊員賴統生能否復職、仍是未知數。一審判肇事的張姓曳引車司機2年，二審高雄高分院審酌張男坦承犯行，和公司已賠償死傷者3400萬元，駁回上訴，宣告緩刑5年，需服200小時勞務，接受6場法治教育，可上訴。

2020年2月13日高雄市鳳祥消防分隊消防水箱車晚間出勤救災，行駛至鳳山區鳳頂路與過埤路口，被張姓男子駕駛的曳引車撞上。當時小隊長馮永昌拋出車外，傷重身亡，分隊長曾柏雄、隊員賴統生、郭峻嘉、芶玉錦4人受傷。

其中，賴統生受有創傷性硬腦膜下出血、右脛腓股開放性骨折、右腦幹出血、顱底骨折併氣顱、水腦症與多處損傷傷害，並因腦傷導致認知功能明顯受損而有身體健康重大難治傷害。

張男在一審期間極力否認有肇責，強調視線被橋墩遮擋才沒看到消防車。但法官認為，張男當時沒有減速，加上載貨超重才閃避不及發生意外，依過失致死罪判其2年。

賴男太太一度出面向媒體痛批張男「胡扯」，表示賴男人還在療養院、24小時需專人照顧，未來堪慮。消防局表示，賴男公傷假到今年2月14日止，若無法銷假上班，可以辦理留職停薪2年，家屬也可以考量因公命令退休，領退休金。

面對一審判決，張男不服上訴，在二審期間態度大轉變，坦承犯行，張男所屬公司也與死傷消防隊員家屬達成總額3400萬元的和解。高雄高分院認為張男已知悔悟，願意和解、已付出相當代價，念其是過失的初犯，駁回其上訴，但宣告緩刑5年、需服240小時義務勞務，參加6場法治教育，全案仍可上訴。