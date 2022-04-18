BNT兒童疫苗卡關 陳時中：利潤分配談不攏

食藥署昨天宣布莫德納疫苗取得6到11歲兒童緊急授權（EUA），但不少家長擔心孩子接種後發生嚴重不良反應，更急問「輝瑞/BNT疫苗何時來？」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前包括歐盟、英國、澳洲、加拿大皆已核准莫德納疫苗用於兒童族群，輝瑞/BNT兒童疫苗仍在洽購中。

至於輝瑞兒童疫苗進度，陳時中日前透露洽購過程牽涉四方談判，包括輝瑞、BNT和上海復星及我方，今天在立院衛環委員會備詢時也提到「每次都遇到一些小問題」，商業合約還有很多需要突破。

陳時中進一步說明，兒童版疫苗製造是在輝瑞，而BNT沒有生產，中國、港、澳、台灣的銷售權是在BNT，而BNT和上海復星簽了合約，其他區域則是輝瑞販賣的範圍，因此我們沒辦法直接和輝瑞購買，這裡面有一點點合約關係的複雜性。

是否考慮再度請民間協助洽購兒童版輝瑞疫苗？陳時中表示，這段時間民間一直有協助，現在看看四方合約是否有辦法解決，但這牽涉輝瑞、BNT和上海復星三家的利潤分配，主要是在談這個，但對我們來講，只要能買得到都可以。其中是否牽涉到政治因素？陳表示，外力干預不多，都是個別公司對於自身權益的要求。

食藥署昨宣布通過莫德納疫苗取得6到11歲兒童緊急授權（EUA），但不少家長擔心孩子接種後發生嚴重不良反應。陳時中表示，目前包括歐盟、英國、澳洲、加拿大皆已核准莫德納疫苗用於兒童族群，歐盟是今年3月3日，英國早我們幾天在4月14日，澳洲2月17日最早，加拿大則是3月17日。

外界好奇，既然莫德納疫苗可直接使用半劑量施打於兒童，未來如採購到新一批BNT疫苗，是否會與目前的香港採一樣作法，抽取3分之1劑量用於兒童。陳時中表示，疫情緊急的時候，很多超乎仿單的事情會用公權力去做，香港前段時間染疫速度很快，對他們來講是一個緊急的事件，台灣沒有發生對生命危害的緊急情況之下，還是要根據仿單來做。他也提到，目前BNT疫苗合約仍然有在談，這次合約中包括小孩大人都有。