桃園1林姓男子下載交友軟體後，使用年輕女子的照片，假裝自己是「林語婕」，誘騙2名男與其發生性行為，其中1名男子竟失身11次，仍未察覺「林語婕」就是林男，另1名男子在發生1次性行為，回家洗澡時，驚見下體沾有糞便，到醫院驗尿後，才知自己遭下藥，便報警提告，法官依強制性交罪，判林男有期徒刑4年6月。

據判決書指出，林男在網路上下載年輕女子之照片，佯裝為19、20歲之女子，使用Justdating、Tinder、Line等交友或通訊軟體，宣稱自己名為「林語婕」，認識不同的男子，讓對方誤信他就是「林語婕」，邀請小遠（化名）及小衡（化名）到他家發生性行為，再假裝自己是「林語婕」的哥出門迎接，進而等待「林語婕」返家。

林男於109年3月與小遠約在超商見面，並要對方購買酒精飲料「冰火」後，再向小遠聲稱「林語婕」因為在打工還沒回家，所以由他接送，小遠在房間等待「林語婕」時，林男趁機將安眠藥，摻入其分裝在杯子之「冰火」內，勸誘小遠喝下，又說為了避免被家人發現所以要關燈等待。

隨後林男冒充「林語婕」進入房間，導致小遠誤以為自己是和女子發生性行為，而林男怕身分曝光，於性行為結束後隨即藉故離去房間，所以小遠一直都沒有看到「林語婕」的面貌，隔天早上林男又謊稱「林語婕」已離去，帶小遠離開住處。

小遠回家洗澡前，見下體沾有糞便，且身體不適，採集尿液送檢後，發現尿液中竟有安眠藥的成分，才知道自己被下藥了，憤而提告，檢方調查時發現，林男用相同手法騙小衡，與對方發生11次性行為，但小衡卻一直深信和他發生性行為之人為「林語婕」，2人還維持男女朋友的關係。

林男到案時，僅坦承邀2男回家，否認發生性行為，桃園地院法官認為，林男明知小遠及小衡無意與他發生性行為，竟為一己之私欲，佯稱為「林語婕」之手段使其等誤信為性行為之對象，而其發生性行為，造成2男心理均感到痛苦、留下創傷，所為實不足取；且被告始終否認犯行，未見絲毫悔意，故依強制性交罪，判有期徒刑4年6月。