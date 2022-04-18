台電在離島地區最大容量的儲能離網供電系統─「金門古寧儲能系統」今天動工建置。（台電提供）

楊鎮浯縣長等人遵循古禮，祈祝工程順利進行，往綠能「低碳島」目標再向前邁開一大步。（台電提供）

台電在離島地區最大容量的儲能離網供電系統─「金門古寧儲能系統」今天動工建置，預定年底即可併網運作，讓擁有風力、太陽能再生能源發電優勢與條件的金門，往綠能「低碳島」目標再向前邁開一大步。

台電評估金門擁有風力、太陽能等優越再生能源發電條件，再生能源發電占比在特定時段甚至可以接近4成，連年推動建構的「金門智慧電網」獲得亞洲電力獎金牌獎及儲能設備金牌獎，讓台電站上國際電力舞台，但考量金門屬小型獨立電力系統，為降低再生能源發電不穩定性衝擊電網，也持續於金門地區建置儲能系統。

由銧昊(股)公司得標的「金門古寧儲能系統」，工程內容包含23kV輸電系統古寧開閉所、短效儲能系統（2MW／1MWh）及長效儲能系統（4MW／24MWh）的設備建置，以及儲能管理監控系統的設置，並在金門調度中心及塔山電廠各設置終端設備，相關監控系統將與「金門智慧電網」能源管理系統資訊進行介接。

楊鎮浯縣長表示，金門不斷往綠能家園目標前進，「低碳島2.0計畫」獲得中央補助20餘億元，在鄉親建立共識和共同努力下，攜手建構「有序發展、永續金門」的美好家園，期待這項系統的建置起到注入新能量的作用。

台電副總經理蕭勝任也表示，「金門古寧儲能系統」可以因應本地穩定供電需求外，更可為金門縣電力發展做到提前部署，在相關電力建設持續進行之時，更希望全民理性看待國家能源轉型政策，共同迎接綠能的美好未來。

銧昊公司董事長黃志文說明，這座儲能系統將用以搭配金門電力系統，執行電力調度儲存、釋放任務，整套長效儲能系統可提供多種控制模式，包括固定功率因數調控、能量轉移、出力調度、孤島運轉及全黑啟動等功能，輸出額定功率4MW最長放電時間可達6小時，未來除可提供緊急供電啟動外，更具有移轉白天充沛的再生能源至夜間時段使用，透過雙向的充電及放電，達到供電穩定並減少系統波動之功用。