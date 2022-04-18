台北市議員王鴻薇認為中央只讓6至11歲兒童接種莫德納，原因在於台灣已沒有BNT庫存。（台北市議員王鴻薇研究室提供／張立勳台北傳真）

指揮中心宣布6至11歲兒童可接種莫德納疫苗，衛福部臉書立刻湧入家長不滿怒火，台北市議員王鴻薇指出，世界先進國家都只准5至11歲兒童打BNT疫苗，世衛組織也建議接種BNT，她痛批，世界又跟不上台灣了嗎？這麼荒謬的疫苗政策，難怪家長會怒起來。

全世界先進國家包括美國、日本、以色列、歐盟，對5至11歲兒童都只准施打BNT，世衛組織的建議也是5至11歲施打3分之1劑BNT，王鴻薇表示，台灣卻選擇和澳洲一樣打莫德納，而也准許接種莫德納的英國也可選擇BNT，並非只能打莫德納，難道世界又跟不上台灣了嗎？

王鴻薇指出，台灣12至18歲青少年花了好多的討論和力氣，只准許打BNT，那麼為何年紀更大的青少年打BNT，年幼的兒童卻只能選擇莫德納，是BNT都被打完了？還是莫德納真的比較適合兒童？真相是，台灣已沒有BNT庫存，所以退而求其次拿莫德納上場給兒童打。

她說，疫情延燒到幼兒，家長心急如焚，兒童疫苗從不打到施打莫德納，都是跟著疫情跑，沒有任何事先部署，民間企業購入首批BNT早在去年9月就到貨，這麼長時間政府只仰賴民間捐贈的BNT，如今左支右絀，焦急的只是可憐的家長。