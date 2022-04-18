台股收盤再跌破「萬七」大關，新台幣匯價午盤貶破29.2元，再創一年半新低匯價。股匯同步失守重要關卡。新台幣匯價午盤以29.205元暫收，貶值8.7分，下午盤第一盤的匯價為29.218元，貶值1角。若以29.218元計，今年以來新台幣兌美元貶破5%，達5.2%。

匯銀預測，Fed將於5、6月各升息2碼，下半年7、9、11、12月則各升息1碼，全年升息9碼，年底政策利率區間將來到 2.25%~2.5%，與點陣圖顯示的中性利率水準一致。縮表方面，會議記錄顯示與會者提議將每月縮表上限設定在950億美元(600億美元公債、350億美元 MBS)，約為2017~19年縮表上限500億美元的兩。預估今年Fed資產負債表將減少6700億美元(約等同於升息1碼的效果)，2023年則會進一步削減1.14兆美元。

外資今年以來持續賣超台股且匯出，新台幣兌美元匯價至上周五止，貶值幅度已達到4.9%；今天午盤新台幣匯價再貶詖29.2元心理關卡，且台股加權指數反攻「萬七」失利，匯價累計貶值幅度將再擴大。

2021年底台北外匯經紀公司新台幣收盤匯價為27.69元，下午第一盤的新台幣匯價29.218元，新台幣今年以來已貶值1.528元，貶值幅度逾5%。