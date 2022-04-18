19世紀的法國，發生了一件離奇事件，一名出身望族的千金小姐一夜之間憑空消失，民眾以為她應該是跟男人私奔了，然而25年後的一封匿名信卻揭露了殘忍真相，讓案情大翻轉。

出生豪門而且又年輕貌美的布蘭琪·蒙尼爾（Blanche Monnier），身邊總是不乏追求者，家人希望把她許配給門當戶對的男人，但是布蘭琪卻與一位身無分文的律師墜入愛河，她每天都趁著夜色偷偷從窗戶溜出與愛人相會；然而，這樣的舉動卻被母親發現，母親堅決反對兩人交往，希望女兒與窮律師斷絕一切來往。

有一天，布蘭琪突然失蹤了！許多人推測她應該是不顧家人反對和愛人私奔，當時許多媒體也爭相報導這起「千金小姐憑空消失」的新聞， 然而25年後的一封匿名信卻揭露了殘忍真相，讓案情大翻轉。

這封匿名信中寫到「總檢察官先生，我必須通知你一件非常嚴重的事情，有一位被困在蒙尼爾女士（Madame Monnier）家的女人，她在過去25年，長時間處於飢餓狀態，而且房間佈滿腐壞的垃圾和排泄物。」

因為布蘭琪小姐的家族在當地頗有威望，檢方起初半信半疑，但當檢警走進布蘭琪的家中，他們卻在豪宅二樓發現了一間被鐵鍊深鎖的房間，破門而入後，裡頭發出刺鼻的惡臭，床上躺著一名極度消瘦、營養不良的中年女子，而她正是失蹤25年的布蘭琪·蒙尼爾。

警方調查後發現，原來布蘭琪的母親，為了阻止女兒繼續與窮律師交往，決定將她關起來，而布蘭琪的哥哥則假裝什麼事都沒發生，就這樣一路過了25年，這段時間哩，布蘭琪都沒有洗澡，體重只剩25公斤不到。布蘭琪事後被送到醫院接受治療，她的情緒沒有過多的起伏，不過卻默默的在病房的牆壁上潦草寫下「自由」這兩個字。

至於布蘭琪的母親被捕後不久就病倒，15 天後一群憤怒的暴徒聚集在布蘭琪家門前，她的母親就因此去世。至於她的哥哥最初被判有罪，但哥哥聲稱他精神上無行為能力，雖然法官批評了他的選擇，但就當時的刑法典中不存在「拯救的義務」，因此並沒有足夠的罰則來定罪他。