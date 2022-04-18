有關統一獅總教練林岳平、教練郭俊佑及洋投羅昂因做出強烈抗議與扔擲物品等行為遭驅逐出場案，中職18日做出懲處，林岳平、羅昂罰款1萬元，郭俊佑丟頭盔合併懲處罰款6萬元、禁賽3場，有關禁賽部分將自4月20日開始執行。

以下是聯盟懲處結果：

關統一獅林岳平、郭俊佑、羅昂因做出強烈抗議與扔擲物品等行為遭驅逐出場案，總教練林岳平昨晚已經向聯盟表達誠摯歉意，聯盟重申理解教練與球員們求勝心切的心情，但不應過度激烈表達訴求。技術委員室觀看重播輔助判決在於追求真相，讓畫面說話，如轉播畫面無法明確推翻原判決則會維持原判，這是與所有球團的共識，大家都應該來遵從。

有關111年4月17日聯盟編號第25場例行賽，台南球場中信兄弟對戰統一7-ELEVEn賽事，第12局下半進行重播輔助判決，於宣判後成為第三出局，比賽結束。統一7-ELEVEn隊職人員向裁判員及技術委員室表達強烈抗議，因抗議行為不當，聯盟依規章球團隊職員違規懲罰規定，懲處如下：

一、林岳平總教練向地上甩帽抗議行為不當遭驅逐出場。依第十四條規定，處罰款1萬元。

二、羅昂選手向裁判員抗議行為不當，遭驅逐出場。依第十四條規定，處罰款1萬元。

三、郭俊佑教練向技術委員室丟擲頭盔，抗議行為不當，遭驅逐出場，依第十四條規定，處罰款1萬元；另丟擲頭盔抗議屬粗暴行為，依第十五條規定，對球賽相關工作人員第二項之粗暴行為，處罰款5萬元、禁賽3場，合併懲處罰款6萬元、禁賽3場。有關禁賽部分將自4月20日開始執行。