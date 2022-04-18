園遊會海報。（羅浚濱傳真）

母親節將至，竹北公所因應疫情取消模範母親節表揚大會，縣長楊文科則從19日起陸續登門拜訪18位新竹縣模範母親，中醫大新竹附醫和遠百竹北店將合作舉辦「寵愛守護揪媽咪健康園遊會」，提供免費骨密檢測、四癌篩檢、中醫養身健康衛教諮詢，讓最愛的媽咪健康每一天。

縣會社會處長李國祿表示，2年前疫情發生後，就取消以往在縣議會舉辦的模範母親表揚大會，改由縣長楊文科親自到模範母親家中致贈禮品祝賀，並沒有所謂取消的問題。

「母親健康，全家都健康！」中醫大新竹附醫院長陳自諒指出，與遠百竹北店合作的園遊會，5月7日下午2時30分到5時在遠百竹北7樓客家古厝舉行，院方派出骨科醫師劉俊良和中醫師鄒曉玲做骨質檢測等衛教服務，歡迎民眾揪母親一起共襄盛舉顧健康！

劉俊良表示，更年期後女性有3分之1有骨質疏鬆問題，平常沒有症狀，但卻會造成骨折的風險提高，一旦骨折就需要接受手術和長時間復原，增加家庭經濟及人力的負擔，能夠早期發現、早期治療骨質疏鬆，才能防患未然。

骨質疏鬆症高危險群包含65歲以上女性、70歲以上男性、體重過輕、本身曾經骨折、父母曾發生髖部骨折者，或患有類風濕性關節炎、長期服用類固醇者，建議早期篩檢早期治療，積極減少骨折的發生。

劉俊良，園遊會當天會有足跟定量超音波儀器檢測，超音波通過骨骼時，音波衰減及速度變化，能反應骨質密度與微細骨質結構的差異，現場初步篩檢後並為民眾解說骨質密度檢測報告及諮詢。

中醫師鄒曉玲則教導民眾認識中藥材，介紹2種中藥養身飲，「儷姿盈」能去油解膩，消食化積。「玫瑰悅顏飲」能舒肝養顏，緩解自律神經失調，現場並提供健康諮詢。