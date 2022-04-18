2021年因疫情而改為線上展的台北紡織展，今年將回歸實體展並以實虛整合開拓商機；紡拓會18日指出，今年、第26屆台北紡織展（TITAS），將於10月12日至14日，以實體展方式假南港展覽館1館舉辦。

紡拓會指出，今年台北紡織展規劃採實虛並進的Hybrid模式辦理，在實體展架構基礎下，增加多項數位化服務，以利參展商觸及更廣大的客群與商機。

今年台北紡織展規劃採取的數位化措施，聚焦於下列六項：一、實體展及線上實境展廳同步開展，增加買主觀展體驗。二、實體及視訊採購洽談併行，助推國際市場商機。三、線上及線下形象區展示，聚焦永續及創新紡織品。

四、線上線下舞台展演，錄製活動影片提升參展效益。五、線上型錄及主題展示，全年無時差持續推廣。六、直播展覽現場精華，強化數位推播效益。

紡拓會指出，針對線上型錄主題展，將依序推出「個人防護」、「機能應用」、「永續環保」、「智慧紡織&智慧製造」等主題，並推出配合實體展之「精選形象區」。

首場線上型錄主題展為「個人防護」，將於4月18日啟動，呈現TITAS展商的精選產品，包括：具抗菌及抗病毒功能之紡織品、醫療用口罩及手套、防護衣、隔離衣等醫療用防護產品，以及具高強力、耐化學品、耐高溫、高防污、高防護紡織品或救生衣、防彈衣等產業用防護產品。