本土新冠肺炎新增病例已連日突破逾1000例，家用快篩試劑需求量大增，衛福部長陳時中今（18日）卻表示，希望快篩試劑實名制能在5月初上路。但Ptt鄉民們一聽到「5月初」紛紛火大批，還要拖到5月未免太慢；更有不少網友狂刷一句「在那叫什麼？」，狠酸蔡政府的強勢施政風格。

近期因需求大增，行政院宣布將徵用快篩試劑，而衛福部長陳時中今（18日）早受訪則表示，希望快篩劑實名制今年5月能上路，能像口罩實名制一樣，讓民眾都能買得到。

問題是目前疫情已遍地「開花」，許多民眾都心急買不到快篩劑，陳時中卻稱實名制5月初才要上路，因此卻點燃大批網友們的怒火，在Ptt相關討論版上，鄉民們憤怒說「指揮中心什麼事都慢半拍！」、「沒空啊，因為時中趕著超前部署台北市選舉」、「永遠跟在疫情後面跑」、「世界怎麼跟得上台灣」；還有網友說「再噹下去晚點會開記者會嗆百姓」，諷刺陳時中。

鄉民們也紛紛酸蔡政府「有做你就要偷笑了，在那叫什麼？」、「要選舉，有快篩不錯了啦，在那叫什麼？」、「不然你要投國民黨？在那叫什麼？」，諷刺施政的強勢傲慢作風。