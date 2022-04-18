苗栗竹南鎮1名70多歲老翁，14日下午到銀行欲提領現金280萬元整，行員發覺有異報警，才知老翁疑似遭詐要買塔位做投資，所幸警方即時攔阻，才保住老翁積蓄。

苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所警員陳淑芸，接獲竹南鎮某家銀行報案後到場了解，該名老翁原本稱舊貸款利率太高，要先還清才會領錢。

不過經過員警耐心詢問，老翁才說，有1名自稱塔位仲介的人，不知從何處知道老翁聯絡方式，透過LINE聯繫，勸說老翁一起進行投資，要老翁出資購買35個骨灰罈，共280萬元，老翁心動後，便要去提領現金。

幸好行員機警察覺有異，隨即報請警方協助，經員警與行員一再說服老翁，老翁方打消提領念頭，成功保住辛苦積蓄，沒讓詐騙集團得逞。

竹南分局指出，「靈骨塔或骨灰罈投資詐騙」亦為詐騙集團常見手法之一，先以「高獲利」吸引被害人購買塔位，於後謊稱要幫忙賣塔位，需先交付行政費用、違約金或購買骨灰罈等巧立名目收取各項費用，再次詐騙被害人，直到被害人財產被騙光後，詐騙集團便消失無蹤，令被害人血本無歸、後悔莫及。