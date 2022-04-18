中國國家統計局18日公布第一季總體經濟數據，經濟成長年增4.8%，比去年第四季增長1.3%，但顯然沒有完全涵蓋上海封城的衝擊；據香港中文大學的預測，上海封城1個月，將使當地實際月收入減少54%，而中國4月GDP亦將較去年同期減少2.5-3%。

香港中文大學經濟學教授宋錚根據2019年1月至2022年1月中國315個城市的卡車流量數據預測上海1個月封城對經濟的衝擊，如果北上深廣四大城市都封城1個月，中國4月GDP將折損8.6%。

值得一提，宋錚的報告是3月中旬完成，當時上海尚未宣布封城（3月28日封城），因此，損害恐有低估之嫌。

上海封城 中國復工不樂觀.(中國國家統計局)

仔細分析，中國國家統計局18日公布的數據，仍然能發現封城對中國經濟的衝擊，就像「規模以上規模工業增加值」去年一路下滑，到去年10月才逐月回升，今年1、2月達到7.5%，但3月又跌至5%，可以想見4月仍將下滑。

為搶救中國經濟，上海不管疫情仍在升溫（17日新增確診2萬2千多人），仍決定局部復工。上海市經信委16日公布最新《企業復工復產指引》，優先保障半導體、汽車製造等重點行業復工，並公布首批666家企業白名單，由官方協助穩定其生產，其中包括台積電、日月光等台廠。

路透也披露，上海市已設下4月20日前實現「不在隔離區外傳播」的目標，為復工鋪路。

即使有官方掛保證，以出口為主的台外商卻成為這一波封城的最大受害者，根據國家統計局統計，外商（含港澳台商）3月份（工業產值）增加值年減1.1%，而同期，中國國企年增3.3%、股份制企業年增6.9%、私營企業年增6.0%。