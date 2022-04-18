台積電赴日本熊本設廠，今年4月開始動工，並同步對外招募人才，開出優於當地廠商的待遇引起熱烈討論，不過有日媒報導，經問卷調查，當地有近半數企業認為自己無法抗衡台積電開出的薪水條件，對徵才活動造成衝擊。

熊本日日新聞報導，日日新聞與熊本市經濟研究所針對今年招聘活動進行問卷調查，有145家企業參與，其中有49%的企業認為台積電的徵才會讓他們的招募活動受到影響，其中有8.3%的企業坦言會出現重大影響，14.5%的企業認為會受影響，26.2%的企業則認為多少會有影響。

而在會受影響的企業中，有高達84.3%的公司是製造業，通訊業占46.7%，服務業占42.1%，不僅如此，有受訪企業坦言，台積電開出的薪資待遇優於熊本當地的平均水準，「我們無法跟他們競爭」、「接下來整體薪資水準會往上提高。」

台積電熊本預計4月開始動工，力拚明年完工後投產，預計招募1700人，主要是工程師職位，先前日媒曝光台積電開出的薪水，大學畢業生的月薪為28萬日圓，碩士生為月薪32萬日圓，博士則開出高達36萬日圓的月薪。

台積電的待遇優於周遭Sony半導體廠開出的薪水，Sony大學畢業生月薪為22.95萬日圓，同樣在熊本設廠的三菱及瑞薩開出的月薪則為21.7萬日圓，顯示台積電開出的月薪確實高於競爭同業水準。