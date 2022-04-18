近期疫情日漸升溫，目前綜合所得稅仍按原先規劃，維持一個月申報期間，未來視疫情變化隨時做滾動式檢討，民眾可持續關注財政部公告資訊。

因應疫情，有哪些暖心稅務規定呢？KPMG安侯建業會計師事務所稅務投資部執業會計師游雅絜指出，財政部配合疫情因素，對於符合規定要件者，提供租稅因應措施，延續之前年度規定，主要分為兩個層面，第一個部分是取得補償部分，第二個部分則是所得優惠計算部分。

在取得補償方面，對於民眾及營利事業因疫情因素而獲得之各種補助款項，符合嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1第1項規定，受嚴重特殊傳染性肺炎影響而依本條例、傳染病防治法第53條或其他法律規定，自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，給予免稅。游雅絜會計師進一步說明，如果是公司適用上列免稅規定，且符合所得稅法第39條虧損扣抵規定者，該免稅所得可免自該年度核定虧損額中抵減。

游雅絜說明，在所得優惠計算部分，對於營業額受影響且符合採擴大書面審核申報純益率的營利事業，按110年度適用之純益率標準之80％計算；營利事業給付申請防疫隔離假員工請假期間之薪資費用應減除政府補助款後之餘額，在未適用其他優惠措施之前提下，可以費用加倍減除優惠。而執行業務者、私人辦理補習班幼兒園與養護療養院，符合條件者，則依核定收入總額財政部頒訂標準計算其必要費用加成計算；另外，醫事人員之執行業務者，則無須個別舉證其受疫情影響情形，即可提高費用標準之規定。

至於納稅義務人受疫情影響，不能於規定繳納期間內繳清稅捐者，得依稅捐稽徵法第26條相關規定，申請延期或分期繳納稅捐。財政部為協助納稅義務人申請事宜，於110年6月30日修正發布「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」。

個人有三種情形任一種即可申請延期或分期繳稅，包括因所服務營利事業（營業人、產製廠商或機關團體）受疫情影響向勞工行政主管機關通報實施減班休息者；其他因受疫情影響（例如被減薪、非自願離職、工作日占當月原應工作日二分之一以下月份達二個月，或其他收入減少情形），致不能於規定繳納期間一次繳清稅捐者；還有依紓困特別條例第9條第3項所定辦法，獲得紓困、補貼、補償、振興措施等。