日本央行（日銀）總裁黑田東彥18日（周一）表示，日圓近日「走勢相當快」，可能會打擊企業的商業規劃。這也是黑田迄今針對日圓貶值引發風險提出的最強烈的警告。

黑田提到，日圓兌美元匯率從一個月前的115～116日圓，到目前貶至125～126日圓，足以令企業受到波及。

他說，「近期日圓走貶趨勢，大約一個月貶值10日圓，這是相當劇烈的，可能會讓企業設定商業規劃時難度更高。以此來看，我們必須將疲弱日圓的負面影響列入考量。」