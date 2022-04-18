日銀總裁警告日圓走勢「相當快」 可能對企業造成打擊 14:522022/04/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行（日銀）總裁黑田東彥18日（周一）表示，日圓近日「走勢相當快」，可能會打擊企業的商業規劃。這也是黑田迄今針對日圓貶值引發風險提出的最強烈的警告。 黑田提到，日圓兌美元匯率從一個月前的115～116日圓，到目前貶至125～126日圓，足以令企業受到波及。 他說，「近期日圓走貶趨勢，大約一個月貶值10日圓，這是相當劇烈的，可能會讓企業設定商業規劃時難度更高。以此來看，我們必須將疲弱日圓的負面影響列入考量。」 打擊通膨刻不容緩 韓國央行意外升息一碼 新總裁尚未就任… 韓國又升息1碼 #日圓 #日銀 #總裁 #走勢 #打擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雜誌精選》台幣貶值潮來襲 精準投資外幣怎麼做 10:002022/04/16 財經 撤資俄羅斯 全球企業虧數百億美元 04:102022/04/16 全球財經 《國際金融》日央行看不下去發聲 弱勢日圓可望反轉 11:182022/04/18 財經 日圓匯率走勢極端！外銀估超跌程度難估算 19:432022/04/17 財經 《國際產業》迅銷本財年淨利估值上修9% 大中華區埋變數 15:592022/04/14 財經 台股拚站回年線 緊盯兩動向 04:102022/04/17 專題周報 半導體遭2大痛擊後 更慘的是供應鏈崩殺兇手是「它」 05:202022/04/18 財經 《國際經濟》漲不停 日央行擬上修通膨至1.5% 16:192022/04/15 財經 匯兌利益補 東陽3月獲利衝 04:102022/04/15 證券．權證 《國際社會》日圓貶不休 日企無「利」哀號 10:012022/04/14 財經 澤倫斯基與IMF總裁通話 討論烏克蘭戰後重建 09:312022/04/18 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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