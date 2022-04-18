「GOLF （Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟」由友達、仁寶、緯創共同發起，成立社團法人至今將邁入第三年，為提升學生銜接職場的戰力值，GOLF聯盟集結企業會員於上個月推出近50堂「接軌產業」實戰教學課程，亦同步推出職場相關軟實力課程，迄今已累積近千個學生報名人次。此外，進一步實踐校企學分合作，去年與2所大學開設「顯示器教學應用學程」及「半導體封測學院」、與4所大學開設「104職涯學院TOP企業優質人才學用培育課程」，至今已近400位同學完訓。

GOLF聯盟集結國內各家企業產業資源建構出學習地圖與課程資源，聚焦培養學生提早認識產業知識。在GOLF平台上除了能搜尋到各企業獨有的知識，此外亦有完整結合上、中、下游的產業課程。由緯創、友達、力成統籌企業學習資源，攜手仁寶、研揚、微星及勤誠興業等相關產業，聯手建置「產業數位學院」課程，分別為「資通訊數位學院」、「光電數位學院」、「半導體數位學院」，推出近50堂實戰教學課程，期盼藉由匯聚完整的產業數位課程，幫助同學更貼近產業知識。

GOLF聯盟教育發展委員會主委、力成人力資源暨法務副總經理林宥翰表示，要將不同企業的資源以產業鏈的方式重新梳理重整實在不容易，整個建置過程耗時超過半年，感謝所有企業會員無私的提供知識與資源，我們衷心期盼數位學院能持續拓展整合不同產業，實踐GOLF聯盟協助學生提前與產業接軌的願景。

GOLF聯盟以「學習地圖」主張的「職場軟實力」、「產業專業力」、「跨域學習力」三大能力出發，提供企業與學校產學合作，藉由綁定線上影音授課或透過校方提出申請學習資源應用，學生完成指定的線上與線下課程後，即可納入校內學分認列。 由友達授權屏東科技大學的「顯示器教學應用學程」、力成與明新科技大學合作的「半導體封測學院」以及104職涯學院結合中山大學、中央大學、高雄大學、台北教育大學開設「Top企業優質人才學用培育課程」迄今已累積近400位同學參與完訓。今年文藻外語大學也開始相關的課程合作，另也將與中原大學職涯發展處合作，開設職能探索主題課程，期盼未來更多大專院校加入學分合作行列。 進入校園與新世代人才建立雙向對話管道是GOLF聯盟瞭解新世代人才想法重要管道之一，推出「產業趨勢大解密，未來工作一把罩」的企業巡迴校園，至今已累積近十場講座，遍及北中南各地校園。除了提供學生與企業面對面對談的場域外，今年亦邀請職涯實驗室創辦人何則文先生加入，分享個人在職涯探索中遇到的困難與學習。5月17日將前進外島金門大學，由友達、仁寶、新加坡商鈦坦科技主講，分享產業人才需求應具備的能力。 GOLF聯盟推廣委員會主委、微星行銷副總經理程惠正表示，GOLF聯盟未來仍將秉持幫助校企人才培育的精神，持續邀請更多企業共同參與，一起培育未來人才。除了校園活動外，陸續將推出企業聚會活動，打造交流協作場域。