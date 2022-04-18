賴清德副總統今天上午接見「第29屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會人員」(總統府提供)

國內少子化問題嚴重，賴清德副總統今天表示，為了要降低幼兒教育的負擔，0到6歲每一個年齡層的育兒津貼，今年8月起將調為每月5000元。在托育補助方面也將變成每月8500元，希望逐步落實蔡英文總統所宣示的「國家跟你一起養」政策，目的就是要去解決因為家庭負擔太大，想生而不敢生的問題。

賴清德今天上午接見「第29屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會人員」時指出，幼兒教育是終身教育的起點，也是國家正規教育的基礎，每一位幼教前輩籌辦優良的幼兒教育，為國家培育幼苗，貢獻非常大。

他說，特別是現在的社會，孩子越生越少，所以每一位老師在第一線，除了要教好國家幼苗以外，也要兼顧起與家長溝通的重責大任，辛苦可見一斑，令人敬佩。希望大家能夠繼續一起合作努力，讓幼兒教育越辦越好，讓國家的幼苗能夠受到最好的照顧、得到最好的教育，並奠定國家未來發展的基礎。

一個家庭要不要生小孩，賴清德認為，其實原因很多，如果因為經濟因素而不敢生，或因為生理原因而沒有辦法生，政府就要協助解決。因此，為了要降低幼兒教育的負擔，0到6歲每一個年齡層的育兒津貼，從過去每月2500元提高到去年8月3500元，今年8月起更將調為每月5000元。

在托育補助方面，則從過去每月6000元提高為去年8月的7000元，今年8月起則變成每月8500元，他說，就是希望逐步落實蔡總統所宣示的國家跟你一起養政策，目的就是要去解決因為家庭負擔太大，想生而不敢生的問題。

談到教保政策，賴清德指出，政府除了持續推動公立的幼托教育，也邀請私立的幼兒教育學園跟政府一起合作，成為準公共幼兒園。目前準公共幼兒園已經超過1760家，提供20萬個機會，讓一般的家庭可以做不同的選擇。如果是因為生理因素，政府在不孕症、人工生育部分，也提高補助金額，希望讓想要擁有孩子的夫婦也可以擁有孩子。

他強調，政府在推動國家跟你一起養政策的前提之下，也希望能夠提高第一線幼教老師的薪資。過去，照顧幼兒及長輩的薪資都不高，他在行政院長任內，努力提高這兩項工作者的薪資。經過這幾年來的努力，在長照機構照顧長輩的照服員，薪資甚至提高到原來設定的標準之上，相信在第一線從事幼兒教育工作的老師，薪資也有獲得提升。

賴清德告訴教育人員代表，我們是夥伴關係，有共同的目標，就是要好好照顧國家幼苗，讓國家能夠越來越好，希望大家未來能夠繼續共同合作努力，讓孩子不僅能夠受到好的照顧，也能夠得到好的保護。