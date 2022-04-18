行政院為鼓勵及培力女性參與公共事務，擴展女性參與行政部門決策管道，今（18）日舉辦「挺身而進．女力交流－111年公私部門女性人才交流研習」，邀請公私部門30位高階女性菁英參加研習，學員齊聚一堂經驗交流、互相學習，拓展公私部門人際網絡。

研習由行政院副祕書長李國興開場，李指出，自107年起辦理公私部門女性人才交流研習活動，研習今年已邁入第5屆，今年的研習活動課程安排相當豐富，課程將邀請行政院政務委員林萬億、唐鳳、羅秉成及各領域專家學者授課。

內容包含我國各項重大政策、政府組織運作、性別平等國際重要趨勢等主題，並安排前期女性菁英學員進行經驗分享，期待引領研習學員對當前政府推動重要政策、政府體系運作，有更多認識與瞭解。

行政院性別平等處表示，我國「性別平等政策綱領」揭示在國家事務上擴大不同性別代表的參與，有助於降低決策參與上的性別區隔；「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）亦規定各締約國應採取一切適當措施，確保婦女在政治和公共生活方面享有與男性平等的地位，並強調機會平等、參與公共生活和決策之重要性。

行政院性平處表示，研習將於4月18日至20日以及5月4日至5日辦理，研習對象以環境、能源及科技等領域之民間事業機構負責人及經理級以上；大專校院專任副教授（副研究員）以上；中央及地方政府之簡任第十一職等，或第十職等職務滿2年以上之女性菁英為優先對象，希望藉由本研習鼓勵及培力更多女性菁英挺身而進，積極參與公共治理，為國家政策融入多元觀點。