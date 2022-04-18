台股上周再跌280.36點，跌幅1.62％，外資持續賣超台股，但反手敲進航空股。根據台灣證券交易所統計，上周外資賣超555.87億元，也是連續第三周賣超台股，今年年初至4月15日止，外資累計賣超達6,083.99億元，而2021年外資賣超高峰在8月中旬，累計達到5,800多億元，今年累計至上周賣超超過6,000億元，也突破了去年的高峰數字。

外資總持有股票市值為21兆6,048.36億元新台幣，占全體上市股票市值的40.97％，較4月8日的21兆9,739.02億元新台幣，減少3,690.66億元，外資持股水位持續探低。

在個股部分，雖然疫情居高不下，但下半年全球仍有望迎來解封潮，航空雙雄成為外資上周買超第一、三大個股，以華航(2610)買超88,963張居冠，長榮航(2618)買超60,354張，買超第二的是大成鋼(2027)，買超張數74,351張。

賣超方面，再度大舉調節聯電(2303)，一周賣超111,631張，聯電也是連續兩周成為外資賣超王，外資賣超第二的是臺企銀(2834)，張數達108,259張，仁寶(2324)外資賣超49,443張排第三。