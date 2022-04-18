經韓國政府批准後，當地第2大車商，同時也是現代汽車子公司的KIA(起亞)，將可直接經營中古車市場。

不過，外界反應兩極，對現有中古車市產品良莠不齊，以及不透明黑箱服務頗有微詞的消費者，是歡聲雷動並鼓掌叫好。然而，又多了一個勁敵，已在市面經營的2手車商來說，卻心有不滿大聲抗議。

仿效母公司現代的2手車嚴選規定，車齡須在5年以下，里程數也不可高於10萬公里的KIA汽車，在經一套標準作業程序把關後，且在一切都公開下，出售給消費者。

同時，為與市場規模較小的競爭同業示好，現代指出，不會迅速擴大中古車事業版圖，2022年預計達2.5%。同時，2023年以及2024年分別小增至3.6%以及5.1%。

KIA則是把韓國2手車內需市場的市占率，2022年設在1.9%，2023年增加到2.6%，2024年希望上看3.7%。同時，起亞也計劃經營自己的二手電動車市場，開發自有測試以及認證系統。

為刺激銷售量，現代喊出舊換新口號，車主用自己現有的現代汽車，補差價後可換開新的現代車款。至於KIA，則是提供1個月審閱期，時間到之後再決定是否購買。

過去兩年，現代汽車集團與韓國現存二手車商進行多次談判。不過，雙方各持己見，意見分歧下沒有達成任何實質性協商結果。韓國兩個不同的中古車協會CARKU以及KUCA示警，當地政府放行KIA加入2手車市場，將會讓30萬當地民眾丟掉飯碗。

根據統計，韓國的中古車消費每年有約260萬輛，其中，以K-Car的5%市占率較具規模，其餘絕大部分的95%，不是獨立個體戶在販售，不然就是車主間自行相互交易。