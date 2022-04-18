台積電(2330)旗下封測廠精材(3374)3月營收6.64億元，年增6.12%、月增33.45%，雙增為6個月高點。第一季營收16.71億元，年減20.86%、季減9.28%，卻雙減7個季度來次低。首季3D感測需求及12吋晶圓測試業績進入淡季，但第二季可望回升。公司通過資本預算案布局中長期業務發展，CIS具取單優勢，法人看好中長期營運。

精材周一爆量觸及131元漲停價，重返5、月、季線，收漲8.79%報130元，寫下4月以來高點，成交量達7200張，均線翻揚，短線股價續強有望。

精材董事會通過資本預算案，投資金額預計共約27.28億元，其資金來源為自有資金及銀行借款。精材考量中長期業務發展及營運管理需要，自地委建新廠辦大樓，預計111年4至113年12月，投入新台幣25億元，擴建廠辦大樓。而因應研發與客戶未來需求，購置相關封裝設備，精材也預計111年5月至112年9月，投入美金780萬元，折合約新台幣2.28億元，購置研發及生產設備。

法人預估，精材第一季為本年度營運低點，營收與獲利低於去年同期。首季3D感測需求及12吋晶圓測試業績進入淡季，但第二季可望回升。消費性感測器受限於上游晶片產能分配，封裝需求減少；至於車用感測封裝需求維持年比的穩定成長。

不過先前精材對於今年全年度展望仍保守，法人表示，由於整體大環境因素，包括疫情持續影響人力短缺，進一步造成供應鏈失衡，加上高通膨及升息的壓力，不利製造成本，連帶降低終端消費需求。預估精材2022稅後EPS為4.67元。但另一法人仍認為，精材為台積CIS(CMOS感測器)聯盟成員之一，具備取單優勢，中長期營運不看淡。