資深藝人澎恰恰2020年突開記者會，表示因投資文創、拍電影而破產，並欠下巨債2.4億，出面承諾會努力工作不逃避，盼債權人多給些時間與耐心，近來他除了狂接工作外，還找了台商金主林秉文出面擔任債務協商人，不料今被週刊爆料還款狀態不如預期，林秉文更吐露澎恰恰債務又多出了8000萬，對此，澎恰恰稍早發文，抗議遭捕風捉影已造成更大的心理負擔，希望大家能給些空間，「不要再聚焦在我身上，感謝」。

澎恰恰遭爆巨額債務不減反增，《鏡週刊》報導，金主林秉文受訪坦言澎恰恰雖努力賺錢還債，但狀況不如預期，林秉文更證實澎恰恰確實錄影時遭3名男子討債，後來請朋友到場協調，留下對方的姓名與聯絡方式，對方才離開，而這種事情不只發生一次，並吐露自去年幫他協商債務，先還款停下利息，本以為可減少壓力，沒想到突然新增一筆8000萬的債務，債務從2.4億來到3.2億，而扣掉早前已還款的部分，他只能承諾幫處理1.7億債務，還說澎恰恰跟太多人借錢，已搞不清楚到底借了多少，「有些債主的錢早已經還清了，他卻還是傻傻地繼續還」。

對於週刊的報導，澎恰恰稍早親自在臉書發聲明，先就再度因私事而浪費公共資源的部分抱歉，但仍有幾點想說清楚，首先強調：「其實對於債務實際數字部份，總金額是沒有錯的，我並沒有再新增任何新的債務」，他一如往常努力工作，期盼負債一事哪天能好好落幕。

至於林秉文，澎恰恰表示他是一個在自己落難時，義無反顧相挺的好友，解釋他今天表示債款增加的說法，可能是口語表達上有誤會，「原話是2.4億的債務，有1.6億加入協商，8000萬沒加入，造成各方解讀上的出入，也甚表遺憾」。

最後澎恰恰希望媒體別在這部分捕風捉影，苦嘆一個標題、一個用字出入，都會對讀者展現截然不同的感受，也會對他再度造成心理上的負擔，要再度強調不會逃避還債，會積極面對，「也請各位，給我一些空間，不要再聚焦在我身上，感謝」。