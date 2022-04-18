「2022台中國際旅展」4/22-4/25將在台中世貿中心盛大開展，台中林酒店線上旅展今（18）日起搶先開賣，餐券下殺88折、住宿券33折起，預計開賣將吸引大批顧客搶購。

台中林酒店表示，森林百匯擁有西式、日式、中式、粵式、泰式、港點、西點、PIZZA等八大主題廚房，招牌菜色有「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」等各式美饌、甜點及下午茶。

販售品項有「森林百匯平日午晚餐券買七送一」，每套8張優惠價8,393（原價9,592元），平均每張1,049元；「森林百匯假日下午餐券買七送一」，每套8張優惠價6,853元（原價7,832元），平均每張857元。

台中林酒店住宿券33折起，熱賣商品「買一送二豪華雙人住宿套券」13,197元（原價39,600元），每套3張（可同次使用或分次入住），每張券可平日入住豪華客房（一大床）或都會客房（兩小床），含2客早餐，無期限。

此外，全年最低優惠「森林百匯一泊二食豪華雙人住宿券」6,188元起，憑券可平日入住豪華客房或都會客房，含翌日早餐兩客及森林百匯午餐或晚餐兩客，或可加價200元，享奇鮮日料主廚精選套餐2客（適用入住當日午餐或晚餐），優惠期一年。