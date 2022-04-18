嘉義縣梅山鄉立幼兒園今停課1天，同時開設篩檢站提供擴大篩檢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

確診者足跡今已完成清消工作。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣梅山鄉經營旅行社的家族有9人染疫。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣＋10確診 年紀最小10個月 1人曾去阿妹演唱會

縣府公布確診者相關足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府公布確診者相關足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今暴增10案例，1人是火鍋店老闆，日前曾參加張惠妹演唱會，另梅山鄉一經營旅行社的家族多達9人染疫，衛生局已擴大疫調，首波接觸者篩檢84人，目前PCR都是陰性，今也在梅山鄉立幼兒園、大林慈濟醫院同步開設篩檢站，同時發送396通細胞簡訊，提醒足跡重疊者前往篩檢。

梅山家族群聚案中的案35929是名60歲女性，家中經營旅行社，有北部帶團旅遊史，兒子案35927為遊覽車司機、女兒案35925及媳婦案35926為旅行社員工，長孫女及外孫2位就讀梅山鄉立幼兒園，案35929與兒子1家4口同住，女兒一家四口另外居住，不過家庭生活關係密切。

17日因女婿案35642及外孫案35641出現不適就醫採檢確診，同步匡列家人8位，採檢後陸續確診，今梅山鄉立幼兒園全園停課1天清消，兩班幼幼班停課10天。

據衛生局調查，案35929於4月11日至4月13日與兒子曾帶團北上出遊，全團39人均已通知採檢，全家同住5人相關足跡包括梅山鄉立幼兒園、滿冠餐廳、老楊觀光工廠、盛美堂書局等。

另案35925 於17日因先生案35642與長子案35641確診，與次子案35928被匡列接觸者結果採檢確診，案35642為他縣市餐廳員工，因餐廳整修未上班，至於案35641目前2歲，就讀梅山鄉立幼兒園，4月12日至16日全家縣內相關足跡包括梅山天下通訊行、嘉鴻旅行社、梅山鄉公所、民雄河馬先生麵包、及他縣市餐廳。

至於有張惠妹演唱會足跡確診案35924是36歲男性，平日1人居住，為民雄鄉蜀川麻辣鴛鴦鍋老闆，10日至12日足跡包括阿妹演唱會、外縣市旅遊，13日至16日縣內足跡為工作地點、藍盤子早餐店、全瑛企業社、7-11 英巧門市等，16日出現症狀，17日PCR採檢確診，匡列居家隔離7人。

針對今天公布的10確診案，衛生局擴大疫調，首波接觸者篩檢包括幼兒園師生、遊覽團等計84人，結果均為陰性，共匡列居家隔離79人、自主健康管理31人。縣府也已完成相關環境清消，並於今日上午8點至12點，下午3點至晚間7點在梅山鄉立幼兒園及慈濟醫院同步開設擴大篩檢站，上午已篩檢323人。