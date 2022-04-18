立法院去年底三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，並於今年6月上路。不過，台北市議員潘懷宗質疑，北市學生於校外遭人跟蹤騷擾近5年就有47件，過去為了在學童被跟蹤、騷擾時提供安全保護場所，而推動的愛心服務站數量卻年年降低，甚至還有學校周邊找不到任何一間，質疑學校是否在乎學童安全。對此，教育局回應，校長與學校團隊用心不夠，教育局會再倡議、鼓勵。

潘懷宗今天在議會教育部門時指出，教育局每學期彙整學校提列之校園周邊熱點並請警察局配合加強校外巡查工作，目前校園周邊風險熱點577處，其中低風險264處、中風險166處、高風險147處，除了仰賴警察局針對易衍生危害場所加強巡邏外，更需倚靠校園周邊店家通力合作，建構完整的保護網。

潘懷宗說，依教育局校安通報系統之學校通報安全維護事件統計，2018年以來迄今北市學生於校外遭他人跟蹤騷擾件數就有47件，其中又以國小學童發生22件為最多，去年國小學童在校外遭人跟蹤騷擾件數就多達10件，今年4件中也有3件發生於國小學童。

潘懷宗表示，根據警政署統計，台灣每年約發生8千件跟騷案件，私下隱忍未報警的案件可能更多，今年4件校外跟騷案件中就有2件國小學童冷靜地至便利商店尋求庇護及請店員連絡家長，顯見校園周邊店家發揮之功效。

潘懷宗說明，過去該計畫預計在每個學校周邊設立25個愛心服務站，連結成安心走廊，但有些地方連「點」都沒有，北市愛心服務站數量從2018年1591間逐年遞減，去年僅剩1334間，校園周邊找不到任何一處愛心服務站的學校，有建安國小及私立華興小學，民生國小、西園國小、蘭雅國小等5校周邊僅一處愛心服務站。

他進一步質疑，位於建安國小隔壁的大安國中就能找到16處願意協助的店家，教育局卻將原因歸咎於疫情影響。

對此，曾燦金說，企業應該發揮企業社會責任，教育局會再倡議、鼓勵，建安國小那麼大的學校都零間，校長應該要咎責，若愛心服務站沒有適度比例，代表校長與學校團隊用心不夠；建安國小若與大安國中合作，這16間就過來，策略聯盟就ok了。