坤輿欲在苗栗縣造橋鄉龍昇村設置廢棄物掩埋場，引發當地居民不滿抗爭，坤輿日前1日再度送出試運轉計畫，再次引起關注，反坤輿自救會18日到苗栗縣府廣場前抗議，要求縣府表明立場，並不應任意放行坤輿試運轉計畫。

反坤輿自救會成員今天高舉白布條，到苗栗縣府前廣場抗議，宋國鼎、曾玟學、陳品安、陳光軒、黎煥強、廖秀紅、劉順松等議員、造橋鄉民代表古育誌到場聲援。

會長陳清鑫等人說，鄉親為了坤輿這件事情努力20年，需要地方政府為他們主持公道，卻總是求助無門，他們不希望掩埋場汙染造橋與後龍的土地，盼有人可以主持公理正義。

多位議員指出，坤輿辦公室以及聯外道路、地磅站的爭議未解，縣府不應繼續隨意通過坤輿的試運轉計畫，讓爭議擴大，造成流血衝突繼續發生。

苗栗縣府環保局回應，在尚未釐清坤輿掩埋場相關疑義及行政訴訟判決前，縣府不會同意坤輿試運轉申請，針對相關爭議事項，監察院及行政院環保署已來函調查及釐清。

環保局已經就疑義事項說明回復並附相關佐證資料，且自救會也有已向台中高等行政法院提起行政訴訟，案件都在審理中，後續縣府將根據法院判決結果辦理。

環保局指出，依廢棄物清理法暨公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法相關規定，公民營廢棄物處理機構的申設，包括申請同意設置文件、試運轉及廢棄物處理許可證等3階段。

坤輿公司尚未取得縣府核准廢棄物處理許可，依法不得對外收受及處理廢棄物，縣府後續受理試運轉及處理許可申請，仍將依相關規定及程序受理審查。

環保局強調，縣府自始受理坤輿申請案即力求依法行政，期間並依公正、專業、嚴謹的態度與立場嚴格把關，遵照相關法令規定辦理，後續也落實執法，督促業者採行環保措施以符合法令規定，維護環境品質，對於鄉親意見及訴求，縣府都會重視。