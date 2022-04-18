新北市某情趣用品店游姓負責人2020年起多次對外購買一款名叫「神仙水」的產品，並在店內販售，謊稱可以提升女性性慾療效，並以每瓶2200元的價格販賣給顧客，未料顧客飲下後發現味道怪怪的，報警求助，意外發現該款產品含有二級毒品。新北地院近期依違反藥師法，判處游女3月徒刑，全案可上訴。

檢警調查發現，游女2020年12月、去年3月曾向不詳男子以每瓶800、900元價格購買神仙水，游女明知神仙水上並未標有衛福部核准字號，顯見是自行製造的偽藥，但仍轉介到店內販售，並在2020年12月起，販賣給2位顧客。

未料，顧客買回家後發現神仙水成分有異，前往報案。警方化驗後發現神仙水雖然外觀是透明液體，但卻含有二級毒品甲基安非他命成分，並在去年8月前往游女商店搜查。游女偵訊、審理時也坦承有販賣神仙水。

法官認為，雖然沒有證據顯示游女知道神仙水含有毒品成分，但她應該為販賣偽藥負責，考量她犯後坦承犯行、態度尚可，販賣的偽藥數量尚微，造成危害不大，因此判處3月徒刑，並追徵其犯罪所得。