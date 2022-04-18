中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增1,480例COVID-19確定病例，分別為1,390例本土個案及90例境外移入（63例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之1,390例本土病例，為699例男性、687例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年4月6日至4月18日，其中包含715例為無症狀感染。個案分佈為新北市（500例），臺北市（270例），桃園市（187例），基隆市（115例），宜蘭縣（68例），花蓮縣（57例），臺中市（41例），高雄市（31例），臺南市及屏東縣（各21例），新竹市（20例），臺東縣（14例），新竹縣（13例），嘉義縣（10例），南投縣（7例），雲林縣（6例），苗栗縣（5例），彰化縣（3例），澎湖縣（1例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為57例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（5例），美國（3例），帛琉及印尼（各2例），澳大利亞（1例）移入，另77例調查中。入境日介於今年2月21日至4月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,724,748例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含7,688,405例排除），其中35,983例確診，分別為9,785例境外移入，26,144本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增4例空號病例（原本土病例案33730、案34513、案34646、案34666，經疫調後為陰性個案，改列空號），累計198例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。