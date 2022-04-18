熱狗在〈阿姨〉MV中享盡齊人之福。（本色音樂提供）

熱狗在〈阿姨〉MV中享盡齊人之福。（本色音樂提供）

McHotDog熱狗暌違3年推出新歌〈阿姨〉，歌詞中不僅稱讚阿姨很「緊」，還毫不遮掩要對她們「掏小老弟」示愛，言詞充滿戲謔氛圍及想像空間，遊走「微18禁」邊緣；如此「直白」歌詞會擔心兒女聽完的反應？他說：「我寫歌沒有管那麼多，有時候帶點幽默感跟想像來聽歌會比較有趣些。」此外，他還在MV中左擁右抱美魔女阿姨，享盡齊人之福，令人看完不禁直呼「有漂亮阿姨陪伴真香」。

熱狗新專輯名稱《姚中二》3個字來自他的本名，連帶整張專輯作品及歌名也都飄著濃濃「中二」風，擅長以直白嗆辣歌詞揭露許多社會現象的熱狗，這次把歪腦筋動到「阿姨」身上，將萬年不敗的網路用語「阿姨 我不想努力了」入歌，除了把這首歌獻給那些勇敢追愛的「阿姨們」、向她們致敬，更想送給所有被這時代苦逼的年輕人，提醒「不是你在選阿姨，你要選還選不到，是阿姨在選你」。

熱狗打趣說這次寫歌會把「歪腦筋」動到「阿姨」身上，其實是自己對於「阿姨我不想努力了」這句跨世代流行語，感受它背後隱藏的社會寓意，熱狗說：「近年經濟已經夠差，加上又遇到疫情肆虐，有時候我真的覺得這一代的年輕人很衰，是真的超衰那種！他們不是不努力，但你要他們怎麼努力？這麼努力了又能幹嘛？！」一語道破這世代無力感的同時，他決定寫歌替年輕人發洩，藉由網路用語唱出大家對現實的苦中作樂及無可奈何地自嘲，並用輕鬆詼諧的方式對這個殘酷食物鏈表達笑中帶淚的抗議。

熱狗在〈阿姨〉MV特別KUSO演出，化身為「追愛阿姨魔鬼教官」的他大開「追愛阿姨」訓練班，在MV中特訓飾演宅男魯蛇的人氣網紅-，從操體能伏地挺身到臨場模擬對稻草假人做「空幹」訓練樣樣來，努力最終或阿姨垂憐，天馬行空又戲謔十足的劇情讓人看完會心一笑！導演為此找來YOUTUBE訂閱數超過70萬的《反正我很閒》頻道主播樂咖陳奕凱與熱狗上演對手戲，兩人產生意外化學火花，熱狗大讚：「樂咖真的超級會演，渾身都是戲，專業有很有喜感！」有趣的是，寫歌向阿姨熱情告白的熱狗，在MV中「美夢成真」被漂亮阿姨們團團圍繞，左擁右抱大享齊人之福，讓他當下笑到合不攏嘴直呼自己好屌。

現實生活中也很有「阿姨」眼緣的熱狗，10年前DJ正男婚禮時被他熱情的姑姑獻吻親臉頰，兩人更在婚禮上留下合照，直到近期要發〈阿姨〉這首歌時，熱狗猛然想起這段難忘的回憶，索性把它找出後決定把這張合照當成〈阿姨〉的單曲封面，談及談這張有趣的合照，他自豪地說：「由於年代有些久遠，我那時候看起來還嫩嫩的，牙齒也還很白，再加上我的鼻子又大又挺，根本就是阿姨們會喜歡的那種天菜。」自認會吸引阿姨目光的優點？熱狗笑回：「年輕、帶勁、有才華！」