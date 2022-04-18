高雄18日新增27例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽8例，外縣市旅遊史9例，密切接觸者8例，疫調中2例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（本報資料照片）

高雄18日新增27例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽8例，外縣市旅遊史9例，密切接觸者8例，疫調中2例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（本報資料照片）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央公布高雄18日新增31例本土確診個案，但由於有4例個案的居住地或工作地位於外縣市，已由中央轉銜至其他縣市，因此，高雄改為新增27例確診，其中，居家隔離期間陰轉陽8例，外縣市旅遊史9例，密切接觸者8例，疫調中2例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。

高市府衛生局說明，高雄新增27例確診個案，外縣市旅遊史9例中，台北有3例，基隆、苗栗、南投、嘉義、台中、台南均各1例，而疫調中的2例，其中1例是名外籍美語老師，任教於小班制家教班，幸虧匡列所有的班級學生，採檢PCR均為陰性。

另外，高雄傳出科技大廠日月光員工確診，高市府衛生局回應，該名確診者是17日公布的個案，此個案是35歲男性，他的感染源確認是在4月4日到KTV唱歌時與確診者足跡重疊而染疫，根據疫調顯示，科技廠內共有密切接觸者3人、科技廠一般接觸者65人、社區密切接觸者6人、社區一般接觸者4人，相關接觸者已經匡列，目前正持續檢驗當中。

此外，疫情也燒進校園，由於學校出現確診個案，高市府按照教育部停課規定，目前高雄共有5間學校全校停課，另有36個班級停課，居家隔離人數共1540人、自主健康管理人數共2412人。

高市府衛生局也公布相關確診足跡，包含C世代健身會館、內惟市場、瑞興市場、宸豐傳統整復推拿所、大地游泳潛水俱樂部、麥當勞鳳山光遠店、好樂迪KTV建工店、漢來大飯店、佳佳香鍋貼水餃專賣店、來一杯日式碳烤店等等都被列入確診足跡。