衛福部長陳時中欲參選台北市長，卻因疫情延燒導致進退兩難。對此，前立委沈富雄今天表示，蔡英文總統跟其他台北市的地方要角，好像都已下定決心非陳時中不可，預估陳時中最慢會在6月時下來選。至於衛福部長接棒人選，他心目中認為最適合的就是前疾管局長蘇益仁。

沈富雄今天在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，陳時中沉溺在過去防疫成功的光環，捨不得拋棄，因此目前對外的說法都是根據上半場成功的經驗，使老百姓腦筋都被洗腦，「我講一百句對的話，都不如陳時中的一句，因為他一講，就等於掌自己嘴巴。」

沈富雄提到，陳時中跟總統蔡英文心中的盤算，就是該如何華麗轉身，而國民黨則是要思考如何讓他不華麗，但國民黨目前最大的問題，就是藍營地方首長的防疫要求，竟然比陳時中還要更嚴苛，「國民黨如果持此論述，那怎麼能夠罵陳時中呢？」

他肯定新北市長侯友宜「非常聰明」，侯正在做輕症、無症狀患者的配套分流工作，而台南市長黃偉哲跟高雄市長陳其邁防疫措施甚至比陳時中還猛，他們學位都是哈佛公共衛生學院，但變成政客之後，那些學歷都沒用了，他們寧可把防疫措施嚴加看管，沒事就安心，出事則沒辦法交代。」

沈富雄說向黃偉哲、陳其邁喊話「為何不根據科學現象認清事實？他們應該出來跟老百姓說Delta跟Omicron病毒株的差別，且政府並不是不想清，而是清不來，他們若這些話都不敢講，那就是讓自己綁手綁腳。」

陳時中會不會參選台北市長？沈富雄認為，蔡英文跟其他台北市的地方要角，好像都已下定決心非陳時中不可，大概是不要林佳龍了，且林佳龍心裡也有數，最後一定會找個時間點，讓陳時中最慢在6月時下來選。

至於陳時中如何衛福部退場？沈富雄表示，到時他們（綠營）可以細數陳時中擔任指揮官從過去到現在的成就，並且說病毒已經不重要，目前正在往共存的路上，換指揮官也不用擔心。政客們講的話，他相信老百姓心裡都有一把尺，但「某種程度還是可以呼嚨」。

陳時中若投入台北市長選戰，疫情指揮中心將由誰來接管？沈富雄認為，陳時中是部長，接棒的人位階不能太低，且專業度要比陳時中高，才能讓人民服氣。目前指揮中心團隊其實都對陳時中有意見、而且與陳時中想法不同的話，那這個團隊還有救。而接棒人選，沈富雄坦言，他心目中最適合的人選就是前疾管局長蘇益仁。

沈富雄表示，陳時中現在只聽蔡英文、陳建仁、賴清德的話，但賴清德因為怕冒犯到蔡英文所以不太敢指揮，但其實這四位的主張都是錯誤的。