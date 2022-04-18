勞動部今(18)日公布最新減班休息統計，本期實施事業單位計有2167家，實施人數1萬3517人，當中增長明顯行業別以製造業、運輸倉儲業及支援服務業為主，然而國內疫情嚴峻，整體影響仍待觀察。

根據勞動部統計，本期實施事業單位計2167家，實施人數1萬3517人，本次家數較上期4月8日增加159家，人數增加1319人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本期人數增幅主要以製造業增加27家、359人；運輸及倉儲業增加13家、388人；支援服務業增加57家、372人為主。

王金蓉指出，支援服務業在本期絕大多數都是接續實施，運輸及倉儲業是國內有一家航空公司接續實施300多人；製造業當中的金屬機電工業有219人，主要為有家汽車零組件業者接續實施100多人，而資訊電子工業則增加78人，其中一家業者就實施了60多人，主要和之前遭逢火災而實施。

王金蓉說，目前國內疫情相當嚴峻，但有些防疫政策維持鬆綁，例如餐飲業仍可內用，但國旅則要打滿三劑才能出行，從過去經驗來看，疫情嚴峻時通常實施減班休息的多以住宿餐飲業、批發零售業會受到直接影響，但現在人數上增長都還不明顯，會再持續觀察。