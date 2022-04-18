南港唯一國際五星級的台北六福萬怡酒店宣布回歸觀光旅館行列後，於今（4/18）日正式接待一般旅客入住，並推出「舒鴨好眠住房專案」，即日起至6月30日止，民眾大啖最潮的跳跳糖烤鴨二吃外，再入住豪華客房一晚，還享翌日敘日全日餐廳自助Buffet早餐兩客，額外贈第3、4人免費入住（不含早餐）、萬豪旅享家房晚點數，超多好康只要4,999元，假日加價1,500元，每日限量供應。

六福萬怡酒店〈粵亮：廣式料理的〈靚皮烤鴨〉，因結合跳跳糖新奇口感成為網紅美味，第一吃限定為「片皮鴨」，用菠菜馬告、紅蘿蔔刺蔥及全麥老麵等三色餅皮，佐以招牌甜麵醬、金蒜燒鴨醬、蜂蜜金桔醬，還有花生粉跳跳糖、桂花情人果、哈密瓜等多種配料，同時吃到經典及創意風味。第二吃及加購的第三吃則是從荔灣艇仔鴨架小米粥、風沙韭銀炒鴨絲、翠玉白塔香爆鴨架、烈火白菜豆腐鴨架湯、蘿蔓生菜蛋白炒鴨鬆吃法中挑選，盡情品嘗各種風味。

台北六福萬怡酒店根據衛生部SOP程序，並參照萬豪國際集團「衛生清潔承諾」標準，全數防疫住客退房後先靜置3天，接著以紫外線消毒燈放置6至8小時，由專業清潔人員進行全館大消毒、利用漂白水稀釋液徹體擦拭客房所有角落，最後靜置高達至少5天的時間，以確保整體酒店環境為最佳清潔及安全狀態，再正式開放一般旅客入住，而館內的粵亮廣式料理、敘日全日餐廳、The Lounge大廳酒吧以及會議宴會服務也將持續「世界觀光旅遊委員會」（WTTC）認證之「安全旅遊戳記」的衛生安全標準，堅持三大安心保證：「食在安心、服務用心、賓客放心」，落實全體人員配戴口罩、實聯制登記、體溫量測、加強消毒作業及頻次、線上菜單等，傾力打造讓賓客放心又健康的環境。