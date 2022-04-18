俗話說一樣米養百樣人，有些人個性溫和、好說話，但也有人性格直接，遇到憤恨不平的事情就會破口大罵，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男，天生脾氣爆，別人的一句話都可能讓他們情緒爆炸，要嫁給他們之前，一定要先學會遷就。

▍獅子男

獅子男是天生王者，也是眾人眼中最耀眼的存在，更喜歡被人崇拜的感覺，一旦他們被無視時，就會覺得自尊心受創，變得異常暴怒，這時去招惹他們，只會自討沒趣。如果看到獅子男生氣，記得保持沉默，他們脾氣來得快去得也快，很快就會消氣，也不會記仇，若是和獅子男交往，這部分一定要懂得遷就，感情才會長久。

▍射手男

射手男做事情隨心所欲，很容易意氣用事，學不會理智看待問題，因此面對衝突時，很容易直接爆發。如果遇到了脾氣暴躁的射手男友，只要懂得遷就對方、好好哄他，他們也是懂得投桃報李，沒有想像中這麼難以相處。

▍白羊男

白羊男陽光形象深植人心，看似溫順好相處，其實他們脾氣相當火爆，如果有人刺激到他們的自尊，就會立刻引爆白羊男的怒火，變得十分激動，甚至大吵大鬧。白羊男在感情中，懂得遷就另一半，但是一旦怒火中燒時，脾氣就會一發不可收拾，直接將所有怒氣都發洩在對方身上。