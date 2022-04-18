《橄欖樹下的情人》一舉獲選當年坎城影展競賽片，並代表伊朗角逐奧斯卡。（海鵬提供）

有人膽敢拒演阿巴斯電影？伊朗電影大師阿巴斯基亞羅斯塔米在拍攝電影《橄欖樹下的情人》時，原本邀請前一部電影《生生長流》的女演員擔綱演出，卻因她當時已有婚姻對象，為恐造成誤會、拒絕與男主角胡笙雷扎伊扮演情侶。

有趣的是，阿巴斯後來雖只好改派劇中另一演員塔荷莉拉達妮安飾演女主角，卻神來一筆、將「女主角拒絕跟男主角同框演出」的橋段編入劇情，巧妙以虛實演出對映男女愛情，一舉獲選當年坎城影展競賽片，並代表伊朗角逐奧斯卡，更被國際權威影媒譽為「影史10部最佳電影之一」。

《橄欖樹下的情人》向來被列為阿巴斯「伊朗三部曲」的最終曲，也是伊朗第1部角逐奧斯卡最佳外語片的電影。該片劇情描述某劇組來到鄉村拍片，導演穆罕默德決定啟用當地素人演員，原定的男主角卻頻頻NG，導演只好改派劇組人員胡笙上場，不料女主角塔荷莉竟拒絕跟他一起演戲。

原來胡笙私下暗戀塔荷莉已久，但他出身貧寒，她則家境優渥、還受過良好教育，門戶根本不相當。不料，地震突然摧毀一切，兩人竟變得相差無幾。胡笙於是決定趁著拍戲，對塔荷麗展開大膽追求。片中一場胡笙請求始終不肯開口的塔荷莉「翻書表心意」的戲，既幽默又有趣，讓人看得意猶未盡。《橄欖樹下的情人》將搭配「阿巴斯。伊朗。三部曲」影展，於4月22日在台上映。