上海疫情持續，由於有物資供應缺乏問題，一些公寓採取以物易物模式互助，有台籍義工引入「物資銀行」的概念，協助公寓住戶透過網上共享文件的形式，來交換或協助所需物資，並有英、美、馬來西亞、埃及等地的居民也紛紛加入義工團隊。

據澎湃新聞報導，4月1日起上海晶采名人公寓因疫情被封控。而該「物資銀行」來源於晶采名人公寓兩位義工的點子」。封控以來義工們發現社區有些住戶家中人口多，食材和生活用品消耗較快；也有些住戶一人獨居，蔬菜來不及消化造成浪費。就有義工提出打造一個社區內互通有無的平台，來自台灣的義工Fish（化名）建議，可把這個平台打造為「物資銀行」，讓每位居民發布自己的需求，並由義工進行調配。

在徵得番禺居委會和小區居民們的同意後，義工們將「物資銀行」打造為非接觸式「網上＋網下」供需平台，開始設立「物資銀行」。

具體透過在網路透過共享文件來編寫供需清單，列出住戶可以提供或當下所需的物品，發布時間及每一位發布者的姓名、房間號、微信號也都標註清清楚楚。這些物資不售賣，而是無償提供給有需要的鄰居們。

只要在網上達成交換意向後，住戶就可把標註好投遞資料的物資放到門口，由義工團隊協調配送。非急用物資每天定時投遞，急用物資則請物業人員進行傳遞。發起人還會及時更新物品是否被領取走的狀態，做到讓大家心中有數。