2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽，16日於大同運動中心舉行，60名飛行高手齊聚一堂挑戰全台紙飛機飛行最遠距離及最久時間，最終由沈立謙以35.48公尺飛行距離奪冠，以及彭楷宸更以長達12.35秒的空中停留時間，突破上屆冠軍紀錄。

暌違3年舉辦的Red Bull Paper Wings世界紙飛機台灣決賽再度登場，現場參賽者必須先通過複賽決選，進入前10強後才能再「一飛高下」，來自交通大學的沈立謙首次參賽，以35.48公尺在飛遠項目奪冠，5月將代表台灣於全球決賽和世界各地好手較量，他表示：「出國就是以拿下世界冠軍為目標，我除了會再仔細研究精進紙飛機的摺法外，打算上健身房認真訓練臂力。」

另一個項目飛久冠軍則由上屆冠軍彭楷宸成功蟬聯，他不僅以12.35秒獲勝，更超越上屆自己的9.65秒成績，彭楷宸分享相隔3年再次參賽，在紙飛機的摺法上下了更多功夫，不斷量測紙飛機每一面的尺寸，以毫米差距摺出不同的紙飛機，並持續練習及記錄成績，總算如願奪冠。

即將第二次代表台灣出賽的彭楷宸表示：「很高興這次能順利突破上次的成績，相信這次前往奧地利參賽，心態上會更輕鬆，希望能順利拿下世界冠軍。」

至於透過網路投稿的花式紙飛機項目，由北市大的馬成發獲得評審團青睞，成為出征全球決賽的台灣代表。馬成發是國際知名的扯鈴好手，曾拿下各大賽事扯鈴冠軍，他在影片中以單手扯鈴盲丟盲接，並射出迴旋紙飛機，連續接下扯鈴與紙飛機的美技令人印象深刻。

Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽是3年一度的國際紙飛機大賽，也是全球最大紙飛機賽事，包含飛久、飛遠及花式三大項目，超過60個國家的飛行菁英將於5月13到14日，在奧地利指標性機棚Hangar-7與世界各地好手爭奪「全球紙飛機之王」。

2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽，台灣花式冠軍馬成發以扯鈴結合迴旋紙飛機。（Red Bull提供）
2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽，台灣花式冠軍馬成發以扯鈴結合迴旋紙飛機。（Red Bull提供）
2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽，台灣飛久冠軍彭楷宸成績12.35秒。（Red Bull提供）
2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽，台灣飛久冠軍彭楷宸成績12.35秒。（Red Bull提供）
2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽，台灣飛遠冠軍沈立謙成績35.48公尺。（Red Bull提供）
2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽，台灣飛遠冠軍沈立謙成績35.48公尺。（Red Bull提供）
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