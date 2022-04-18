2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽，16日於大同運動中心舉行，60名飛行高手齊聚一堂挑戰全台紙飛機飛行最遠距離及最久時間，最終由沈立謙以35.48公尺飛行距離奪冠，以及彭楷宸更以長達12.35秒的空中停留時間，突破上屆冠軍紀錄。

暌違3年舉辦的Red Bull Paper Wings世界紙飛機台灣決賽再度登場，現場參賽者必須先通過複賽決選，進入前10強後才能再「一飛高下」，來自交通大學的沈立謙首次參賽，以35.48公尺在飛遠項目奪冠，5月將代表台灣於全球決賽和世界各地好手較量，他表示：「出國就是以拿下世界冠軍為目標，我除了會再仔細研究精進紙飛機的摺法外，打算上健身房認真訓練臂力。」

另一個項目飛久冠軍則由上屆冠軍彭楷宸成功蟬聯，他不僅以12.35秒獲勝，更超越上屆自己的9.65秒成績，彭楷宸分享相隔3年再次參賽，在紙飛機的摺法上下了更多功夫，不斷量測紙飛機每一面的尺寸，以毫米差距摺出不同的紙飛機，並持續練習及記錄成績，總算如願奪冠。

即將第二次代表台灣出賽的彭楷宸表示：「很高興這次能順利突破上次的成績，相信這次前往奧地利參賽，心態上會更輕鬆，希望能順利拿下世界冠軍。」

至於透過網路投稿的花式紙飛機項目，由北市大的馬成發獲得評審團青睞，成為出征全球決賽的台灣代表。馬成發是國際知名的扯鈴好手，曾拿下各大賽事扯鈴冠軍，他在影片中以單手扯鈴盲丟盲接，並射出迴旋紙飛機，連續接下扯鈴與紙飛機的美技令人印象深刻。

Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽是3年一度的國際紙飛機大賽，也是全球最大紙飛機賽事，包含飛久、飛遠及花式三大項目，超過60個國家的飛行菁英將於5月13到14日，在奧地利指標性機棚Hangar-7與世界各地好手爭奪「全球紙飛機之王」。

2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽，台灣花式冠軍馬成發以扯鈴結合迴旋紙飛機。（Red Bull提供）

2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽，台灣飛久冠軍彭楷宸成績12.35秒。（Red Bull提供）