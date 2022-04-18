德國汽車大廠BMW表示，從一直製造傳統燃油車，變成日後生產電動車(EV)的轉型過程期間，保證不會裁掉任何一名員工。不過，專家學者對此番談話存疑且保留。

BMW指出，最快在2030年結束前，慕尼黑車廠可能已經轉型生產純電動車，但不會有員工因此失去工作。不過，歐洲學界的看法相反，若汽油以及柴油車一旦遭禁止，將會出現大量失業人口。

另外，歐洲汽車供應商協會(CLEPA)於2021年底曾提出警告，若歐盟電動車計畫如期推行，大概會有50萬個工作將消失不見。

同時，VDA(德國汽車工協)早於2021年就認為，歐盟2035年停止傳統動力車輛販售的計畫，幾乎不太可能兌現。因為，會對當地就業市場有重大衝擊。同時，VDA還調查，若車廠工人不繼續在職訓練，有超過10萬個相關工作可能不保。

2021年財報曾創新高，且將要推出純電大型房車i7的BMW表示，會教育好全球員工，如何培養生產電動車的工作技能。雖然要面臨大轉型，不過若員工素質好，要會其它工作技巧並不難。

要轉型為專門生產電動車，BMW並不是馬上就對車廠大改造一番。取而代之的是，BMW是要先確定傳統引擎、油電混合而且與電動車都可以在同條產線，且使用同批員工，不會影響到任何運作以及品質。

而到目前為止，德國汽車業界主要裁員的公司大概只有德國馬牌輪胎(Continental)，有高達1.3萬位德國勞工不幸丟掉飯碗。