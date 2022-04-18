每個人喜歡的被追求方式皆不同，有些人 喜歡霸道總裁式鋪天蓋地的愛，也有些人生性就嚮往自由，不喜歡被抓太緊；如果想佔有他們，反而不利於感情的發展。根據星座運勢網站「星座巫師」分析，這些像風一樣捉不住的星座有哪些呢？

▍1.射手座

射手座不喜歡被人指手劃腳。(圖/觸mii)

如果你喜歡的是射手座，那麼千萬不要對他們指手畫腳或管太多，因為射手座天性瀟灑，很有自己的想法，他們更願意去過舒服又獨立的感情生活，而不是整天黏踢踢待在一起。有時候，你對他們干涉太多反而對他們來說是一種束縛，當他們表示自己不想被打擾時，最好給他們多一點空間，俗話說得好，「小別勝新婚」嘛。

▍2.水瓶座

水瓶座習慣保持自己的步調和獨立性。(圖/觸mii)

水瓶座在感情中通常要求不多，只要有這麼一個名分，他們就很滿足了。水瓶座不會特別想要融入對方的生活，也不太會希望對方融入自己的生活，他們就像一群「油鹽不進」的人類，習慣保持自己的步調和獨立性。但當他們需要你時，你一定要立刻出現；他們不需要你的時候，你就在遠處默默關心就好，你能做的只有不要患得患失，過好自己的生活，沒辦法，誰叫你喜歡上的就是這麼一個「外星人」呢！

▍3.雙子座

雙子座對於越得不到的東西越想要。(圖/觸mii)

雙子座看似隨和親切，實則需要的個人空間比想像中還大！要追到雙子座的法則就是「欲擒故縱」，你表現得越有趣、越對雙子沒興趣，雙子們就越想要了解你、得到你；反之，若你表現得十分乖巧懂事，對雙子的心意表露無遺的話，雙子座反而就會興趣缺缺。而且雙子座在感情中還有個怪癖，就是喜歡管對方，卻不喜歡被別人約束，所以要想雙子座越來越愛你，最好多給他一些思考的空間。