柯文哲指「本周全台會大亂」 陳時中：與其預期不如把事做好

台北市長柯文哲今天預言，本周全台將會有六萬人進行居家隔離，屆時台灣恐將大亂。衛福部長陳時中對此反譏，預測是用來行動的方針，現在最重要的是趕快來做，尤其台北市案例也很多，但僅從信義區開辦居家照護，恐怕腳步還要更快一些。

柯文哲今天透過視訊會議表示，按照目前確診數，本周全台就有六萬人要居家隔離，而照顧這六萬人要花費多大力氣？恐怕會釀全台大亂。

陳時中下午回應，目前全國有新北、高雄、宜蘭、基隆、花蓮、台北等六縣市試辦居家照護模式，其中台北僅有信義區開辦，與其預測會不會亂，不如起而行，把事情做好，現在是起而行的時候，預測是用來行動的方針，現在最重要是趕快做，台北市現在案例也多，但從信義區來做，恐怕腳步還要更快一點。

陳時中強調，目標是不要讓疫情起來的太快，若因為大規模的疫情，最後大家都有這樣的防護能力，就能越來越趨向流感化，台灣的目標是不要有猛暴性發展，這樣才能把醫療量能保存做好。

陳時中也稱讚新北市徵召退休醫護人員的作法，認為現階段如何簡化行政流程，降低第一線醫護在衛生系統與民政系統上的壓力非常重要，因此中央也會研究召回退休醫護人員，但暫不考慮調動其他縣市醫護人力支援疫情嚴峻地區。

至於即將上路的快篩實名制，陳時中認為，市場上還是要維持住，透過實名制可讓大家有公平、平價的機會來購買，方便必要時使用，至於公費方面不管是居家隔離、居家檢疫，或是熱點快篩則都是依公費使用。

陳時中說，國內目前藥物準備數量是以人口百分之二十染疫計算，若350萬人染疫就會有70萬的藥物需求，因此目前採購數量足夠，且依照目前使用比例，藥物用量並沒有那麼高。