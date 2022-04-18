大聯盟史上全壘打第5的普侯斯（Albert Pujols）又往前推進一步，他在紅雀與釀酒人之戰轟出3分彈，本季第2轟，亦是生涯第681轟！那一球飛到左外野標竿附近，釀酒人外野很多空位，可以清楚看見幾位球迷為了撿球搶成一團，最後搶到的年輕球迷振奮不已。

Albert Pujols crushes his 681st home run to tie the game 💣 pic.twitter.com/nW1ANT7ve0 — Baseball Bros (@BaseballBros) April 17, 2022

普侯斯前面還有邦茲（Barry Bonds）的762轟、漢克阿倫（Hank Aaron）的755轟、貝比魯斯（Babe Ruth）的714轟、A-Rod的696轟。雖然要追上貝比魯斯很困難，但挑戰A-Rod還是有機會的，他追到剩下15支了。普侯斯宣告這是他大聯盟生涯最後一季，現在每一轟都很重要。雖然兩軍皆是國聯球隊，本季開始也使用DH，普侯斯擔任先發DH打第五棒，他可以專心打擊不需要分心守備，目前打擊率0.333、攻擊指數1.145。

這一轟是426呎的強力全壘打，而且是在兩出局之下追平比分的3分彈。不過紅雀自己沒能守住戰果，第4局就連續保送對手擠回1分，第7局又在二三壘有人時故意四壞，弄成滿壘之後被泰勒（Tyrone Taylor）一棒敲回2分。

第8局紅雀打出反撲氣勢，普侯斯獲得四壞保送之後退場（換代跑），攻到滿壘最後拿下兩分，釀酒人終場仍以6-5險勝。