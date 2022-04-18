1名男網友在《爆怨公社》抱怨，他和同事去餐廳用餐，店家竟擅自做主自動幫他們加量，導致最後結帳時，餐點金額足足多出1200元，讓原PO超傻眼，直呼「太奸詐了」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，他的公司有餐費補助，日前中午跟同事聚餐時，便以6000元為金額上限進行點餐，結果結帳時帳單金額卻高達7200元。

原PO詢問店家後才發現，店家覺得他們用餐人數太多，便擅自將加點1份生魚片增多為2份，導致大家在不知情的情況下吃了2份生魚片，原PO表示，他當時還想說生魚片量很多，很划算。

不過更讓他傻眼的是，加點時詢問店員絲瓜蛤蜊怎麼賣，當時店家說是時價秤重，一兩45塊，並表示1人1顆，共計27兩，結帳卻成 44兩，原PO暴氣心想：「是怎樣，點完餐以後蛤蜊的大小就瞬間成長 62% 是不是！」但礙於要趕回去上班，沒時間跟店家吵，直呼店家實在太奸詐。

貼文一出引起網友暴動：「說真的我會報警，因為都是有明確價目表的，並且店家沒有盡到告知責任，如果看你們人多，每一到菜都加量加價那還得了」、「這種自作主張的點餐員真的很討厭！又不是每個人都愛吃同一道菜，也不是點套餐非要每個人都來一口」、「以後千萬不要點時價，時價是坑人專用或有錢人擺闊的」。