台灣本土疫情大爆發，連日確診數都破千，造成民眾人心惶惶，今日才傳出節目錄影現場《小明星大跟班》，邀請來賓不幸驗出陽性確診，主持人吳宗憲和吳姍儒於是依規定PCR，所幸吳姍儒的檢驗結果為陰性，在IG向大家報告健康狀況，所有行程皆需面臨調整，她坦言所有人都不想被影響，也呼籲大家不要有任何獵巫行動。

吳姍儒稍早在IG透露，目前身體狀況一切良好，只有因過敏引起感冒，進而帶來鼻塞疼痛症狀，在昨日錄影前做過快篩，結果都是陰性，也提及匡列來得很臨時，15日當天錄影後，就有人17日卻確診，當下都已經被匡列，等待政府給予確切的指示，在18日就會去做PCR檢測。

對於這場災情，吳姍儒感嘆完全沒事先準備，日常和工作全要去調整，只能盡力避免影響他人，對造成他人困擾感到非常抱歉，接著她力勸大家，千萬不要有任何獵巫行動，確診者不是故意確診，我也盡量希望確診個案並非惡意為之，呼籲大家冷靜下來，不要惡言相向。

吳姍儒感性表示，雖然很多事有些停擺，若客觀條件允許，該完成的還是得繼續去做，並且要去持續相信任何發生的事，背後都是有原因的，當我們內心有負面情緒交雜在一起時，仔細沉澱下來思考，或許沒有想像中那麼糟糕。隨後她也打趣說道，上週跟風學別人發限時動態，每次測試都是陰性，大概算是積了一些陰德。