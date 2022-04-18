苗栗縣府衛生局18日公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府衛生局公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府稍早公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布18日確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗今天＋5，縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府今天公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

確診者相關足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣18日新增5例確診案，其中4例為外地服勤現役軍人，第5例試39歲住在竹南鎮的男子，16、17日到宜蘭旅染後返家出現喉嚨痛症狀，結果自行快篩陽性，經PCR採檢確診，目前5人都送醫治療中，另有1位確診案號未出，仍在疫調中。

苗栗縣府指出，有4例外地服勤現役軍人，因戶籍地在苗栗，所以隸屬縣內案例。第1例為住在造橋鄉的23歲男性，在宜蘭服義務役，4月16日下午返家，4月17日早上出現發燒、頭暈等症狀，且服役營區有疫情發生，他前往醫院進行快篩陽性後，再進行PCR採檢，昨天下午4點陽性確診。

第2例是住在西湖鄉的28歲男性，於湖口營區服義務役，16日有流鼻涕症狀，且營區有疫情發生，因此自行前往大千綜合醫院採檢，晚上10點PCR報告陽性確診。

第3例苗栗市、21歲男性，同樣在湖口營區服義務役，16日有流鼻涕症狀，自行前往大千綜合醫院採檢，晚上10點PCR報告陽性。

第4例頭份市男性22歲，則在宜蘭營區服義務役，16日有流鼻涕症狀，自行前往為恭紀念醫院採檢，晚上11點PCR報告陽性確診。

第5案確診的39歲男子，住在竹南鎮，他任職於頭份市拓林企業公司，4月16、17日帶家人到宜蘭旅遊，下午返家後有喉嚨痛症狀，至超商購買快篩試劑自行篩檢，結果太太陰性、自己陽性，後來去為恭紀念醫院採檢，晚上10點PCR報告陽性確診。

另1例案號及CT值未出，為居住苑裡鎮、女性49歲，任職於苑裡全國高爾夫球場，昨17日晚上8點，衛生局獲知台中市確診者，12日有該高爾夫球場足跡，故緊急連絡與確診者接觸者到醫院進行PCR採檢，今天早上8點PCR報告為陽性。

因應社區確診足跡需求，衛生局持續開設社區篩檢站，時間地點為4月18日下午3點至晚上7點，於李綜合醫院、大千醫院急診室旁及重光醫院停車場，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。