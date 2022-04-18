指揮中心今公布確診個案中新增1例中症，累計今年至今有47人中重症，其中有3例重症，兩人死亡，重症醫學暨胸腔內科黃軒指出，除了慢性病外，抽煙、喝酒、熬夜也是染疫重症危險因子，特別是吸菸者一但染疫，呼吸道內的ACE-2受體含量非常高，是病毒喜歡的「天菜」，一沾上去就在肺泡破裂，沒完沒了，易演變成重症甚至死亡。

黃軒今天在臉書指出，根據美國CDC最新研究，打滿二劑者或滿三劑mRNA疫苗者，即使住院仍有90%的人可以免插管或免死亡，未疫苗者染疫則容易被插管甚至死亡。但他表示，如果有慢性疾病、老人家，或是有不良習慣，仍會影響新冠肺炎病情嚴重程度，並指出3大不良習慣為吸菸、喝酒、熬夜。

黃軒表示，《新英格蘭醫學雜誌》曾有研究顯示，吸菸者染疫會比沒吸菸的人多出2倍機率出現重症，因為長期吸菸導致肺功能不全，患者在住院後病情更容易惡化。牛津大學也有研究指出，吸菸者染疫住院機率是平常人的5倍，萬一發生併發症，其死亡率則多出10倍，原因在於吸菸者呼吸道內存在的ACE-2受體含量非常高，「這些都是新冠病毒喜歡的天菜，一沾上去，就在肺泡破裂，沒完沒了！」

至於喝酒，黃軒表示，世界衛生組織說過，重度酒精愛好者，染疫後容易併發「急性呼吸窘迫症候群」，是死亡最大的原因。長期喝酒的人，酒精濃度長期會刺激過度發炎反應，使免疫系統的CD8免疫細胞過度反應、增加染疫機會，且會比較久才能恢復，甚至易有肺炎發生。

熬夜不睡覺者，黃軒表示，一項跨國研究發現，一周3天有難入睡、躺平但睡不著、需要安眠藥才能入睡的睡眠品質不佳者，有88%的機率易感染新冠肺炎，研究人員進一步發現，每增加1小時的睡眠時間，可以減少12%的染疫機會。因此提醒除了「戴口罩、勤洗手、保持安全距離」，還有必須加上「戒煙、戒酒，不能熬夜失眠」以及打滿三劑，才能有效抵抗Omicron病毒。

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