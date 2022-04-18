不肖子謊稱被綁架向媽媽騙贖金，與「綁匪」一起喝咖啡。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

越南籍21歲陳姓男子，因吃喝玩樂欠款，竟向52歲的越籍母親裴氏謊稱遭人綁票，如不付48萬元會被打、被殺害；裴氏擔心兒子安危於是報警，警方在約定交贖金的連鎖咖啡店埋伏，發現「肉票與綁匪」說說笑笑，當場戳破騙局。

警方指出，陳姓男子透過通訊軟體，要他的母親拿錢救他，裴氏籌錢同時擔心兒子遭遇不測，於是報警求救。

埔里警分局受理報案後，立即調派員警在埔里鎮中正路指定交款的一家連鎖咖啡店埋伏，發現40歲的范姓越南移工駕駛自小客貨車到場，隨後32歲申姓越南移工，將陳姓男子帶下車，眾人還在咖啡店前說說笑笑；埋伏的警方立即上前表明身分盤查，並在車上查獲另32歲的申姓越南女移工。

警方將4人帶回分局，逐一清查嫌疑人身分，4名越籍嫌疑人誆稱綁票騙取金錢，依詐欺罪函送法辦；另外，范姓男子曾涉因不能安全駕駛案，由台中地檢署通緝中，移送台中地檢署。