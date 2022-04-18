愛漂亮的蕭姓女美髮師到屏東一家美容工作室「做臉」，林姓美容師疑似沒做好手部和器具消毒、就替她擠痘痘，害蕭女2天後額頭潰爛、罹患蜂窩性組織炎險毀容，憂鬱症還加劇，氣得告上法院。一審判林女須賠30萬元，但二審高雄高分院發現，蕭女憂鬱症加重另有主因，判林女只須賠償22萬元，全案定讞。

林女具有「丙級美容技術士」資格，在屏東開設工作室，從事臉部美容服務。2019年7月20日晚間，蕭女到工作室請林女替她保養皮膚，林女疑似手部不潔就替蕭女擠痘痘膿液，導致蕭女額頭部位流膿、流血，2天後還演變成蜂窩性組織炎，險些毀容。

蕭女控訴，自己是美髮師，對穿著、儀表相當注重，臉部因美容不慎、罹患蜂窩性組織炎後害她失去自信，憂鬱症加劇，還產生手抖、幻聽等症狀，氣得一狀告上法院。法官認為林女是專業美容師，疏於清潔消毒害顧客臉部感染，害蕭女對外貌和自信心大受打擊，審酌雙方未和解，依過失傷害罪判林女2月、可易科罰金，上訴後維持原判確定。

民事部分，蕭女索賠100萬元精神撫慰金。林女對於刑事判決結果不爭執，但強調林女在2010年就罹患重度憂鬱症、手抖、幻聽等症狀，與她的疏失無關。法官認為，憂鬱症患者面對外界壓力，會導致病情加重，是大家都知道的常識，判林女美容疏失、須賠償蕭女30萬元。

案經上訴至二審，法官調閱蕭女事後就診的病歷發現，蕭女多次因參與志工活動、遭志工言語刺激，導致情緒起伏大，煩躁易怒，還出現胸悶難耐、換氣過度等症狀，多次在先生陪同下到急診求助。

經查，蕭女額頭事後確實留有清楚的黑色素沉澱，是林女美容疏失所致，但二審法官認為，原審未查明蕭女案發後憂鬱症宿疾加劇，主要原因來自於多次遭受他人言語刺激，美容疏失只是部分原因，改判林女須賠償22萬元較為適當，全案定讞。